Atalanta-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Inter in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il lunch match della 12ª giornata di Serie A

Le squadre di Serie A si apprestano a scendere in campo per la dodicesima giornata di campionato prima della sosta che lascerà spazio alle Nazionali per la Uefa Nations League. Il lunch match in programma per il 12° turno è Atalanta-Inter che si affronteranno allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia domenica alle 12:30. I padroni di casa, grazie a tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime gare, sono risaliti in classifica e puntano alla terza qualificazione in Europa League di fila. La squadra di Luciano Spalletti, invece, ha definitivamente allontanato la crisi di inizio stagione, ottenendo uno straordinario filotto di 7 vittorie che le ha permesso di scalare la classifica dal 16° al 2°posto.

Atalanta-Inter andrà in onda in esclusiva su DAZN, la piattaforma dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. La telecronaca della gara sarà trasmessa dal canale Sky InterTv (232 del box Sky) e da Rai Radio 1. Inoltre è possibile seguire il lunch match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atalanta-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 11 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 12:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport – Sky Sport 1 – Sky Sport 1 HD – Sky Sport Serie A – NOW TV

Stadio: Stadio Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo)

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Atalanta-Inter: le probabili formazioni

QUI ATALANTA – Gasperini vuole preparare al meglio la gara contro i nerazzurri per provare ad avvinarsi al 6° posto che garantirebbe alla Dea la terza qualificazione in Europa League consecutiva. I bergamaschi, dopo un avvio di stagione sottotono, sono ancorati al decimo posto a tre punti dalla zona Europa. Il tecnico lascerà invariato il modulo 3-4-1-2 e la difesa composta da Toloi, Palomino e Mancini davanti al portiere Berisha. Anche a centrocampo non dovrebbe mutare nulla rispetto all’ultima gara di Serie A contro il Bologna e saranno confermati Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens con Ilicic trequartista dietro le due punte. In attacco al fianco di Gomez spazio a Zapata, autore del gol vittoria al Dall’Ara.

QUI INTER – La formazione di Luciano Spalletti, reduce dall’importante pareggio in Champions League contro il Barcellona, vuole mantenere la seconda posizione in campionato prima della pausa. Il mister nerazzurro vista l’importanza del match in trasferta in un campo difficile come quello dello stadio Atleti Azzurri d’Italia non effettuerà turnover. L’Inter andrà in campo molto probabilmente con tutti i titolari, gli stessi che hanno affrontato in casa il Barca in Champions nel consueto 4-2-3-1. In porta Handanovic alle spalle dei quattro difensori Vrsaljko, Skriniar, de Vrij e Asamoah. Davanti la retroguardia la coppia ormai collaudata Vecino–Brozovic, mentre Politano, Nainggolan e Perisic formeranno la linea dei trequartisti a supporto dell’unica punta Mauro Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

