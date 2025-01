Thiago Motta: «Per il risultato non possiamo essere contenti, ma sono riconoscente ai ragazzi per la prestazione di oggi»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, nel post gara del match contro l’Atalanta di Gasperini. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore della Juve, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro la l’Atalanta del tecnico Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue parole.

ARRABBIATO – «Per il risultato non siamo contenti di sicuro, ma c’è la riconoscenza dello sforzo e della prestazione fatta. Io li ringrazio internamente ed oggi esternamente. Hanno fatto una grandissima partita».

TANTE OCCASIONI – «Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni. Questi ragazzi ad ogni partita stanno dando il massimo. Non devo ripetere il momento che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. Oggi la nostra fase offensiva è stata fatta bene, senza dare riferimento ed attaccare la profondità con uomini diversi. Non è un caso che Pierre (Kalulu, ndr) abbia fatto un grande gol. Finisce lui l’azione ma è un’azione collettiva dopo tutti partecipano».

PRESTAZIONE – «Di sicuro non siamo contenti del pareggio perché vogliamo sempre vincere, però riconoscere la prestazione di questi ragazzi è un obbligo mio farlo».

LA POSIZIONE DI YILDIZ – «Può cambiare anche durante, lui sa cosa deve fare in ogni posizione quando è in attacco e difensivamente. È lo spirito giusto ma non solo oggi, c’è sempre lo spirito giusto dei ragazzi. Non siamo contenti dei tantissimi pareggi, questi ragazzi lavorano ogni giorno per vincere, ma lo spirito dei ragazzi c’è sempre».

KOLO MUANI CON VLAHOVIC – «Non parlo di mercato. Dusan sta recuperando e spero che possa recuperare già per la prossima. Non è al 100%, ha un fastidio dietro e non dobbiamo rischiarlo. Abbiamo pochi giorni per recuperare e vedremo per la prossima partita».