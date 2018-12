Atalanta-Juventus top e flop, le pagelle: Zapata bullizza Bonucci, muro Chiellini, speedy Castagne

I top e flop di Atalanta-Juventus, con i bergamaschi che ribaltano l’iniziale svantaggio ed i bianconeri che rallentano per la seconda volta appena in campionato…

Atalanta-Juventus: promossi Zapata, Chiellini e Castagne

ZAPATA – L’ira funesta del colombiano si abbatte su una retroguardia che non subiva gol da sei partite di fila in campionato: sfavillante doppietta e palma di man of the match

CHIELLINI – Consueta prova monumentale del centrale bianconero, che giganteggia tanto per aria quanto in terra. Anticipa l’avversario e recupera palla anche quando l’arbitro non se ne accorge: ammonito senza un perché

CASTAGNE – Gettato nella mischia al posto di Gosens, gestisce con ordine le operazioni sulla sua corsia vincendo la sfida diretta con De Sciglio

Atalanta-Juventus: bocciati Bonucci, Djimsiti e Dybala

BONUCCI – Il suo zampino è comune denominatore in tante reti siglate ma anche in tante subite nel corso della stagione: bullizzato da Zapata, rimedia una brutta figura

DJIMSITI – Il suo intervento scoordinato, a beffare Berisha tra i pali, rischia di indirizzare la sfida dei bergamaschi in negativo

DYBALA – Senza Ronaldo, non riesce a prendere per mano la squadra: prestazione incolore a Bergamo