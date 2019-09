Atalanta, Kjaer: «Torno in Italia, nel club che gioca il miglior calcio»

Atalanta, Kjaer parla del suo ritorno in Italia ed elogia la squadra e il gioco di Gasperini: ecco le parole del difensore

Simon Kjaer è tornato in Italia dopo le esperienze con Roma e Palermo. Ecco le sue parole da giocatore dell’Atalanta a La Gazzetta dello Sport: «Chiunque mi ha parlato bene del club: volevo tornare in Italia da tempo, ci riesco scegliendo la squadra che gioca il miglior calcio del campionato».

«Preferisco dare spazio al campo, lì chiunque può dare la propria opinione. Per il resto non mi piace parlare di me stesso».