Atalanta Liverpool, Stromberg: «Gasperini, fai come all’andata»

Oggi su La Gazzetta dello Sport a presentare Atalanta-Liverpool interviene Glenn Stromberg. Ex giocatore a Bergamo, svedese, commenterà la gara per la tv del suo Paese.

IMPRESSIONI DELL’ANDATA – «Più del risultato, il coraggio con cui Gian Piero Gasperini e la squadra hanno interpretato la serata di Anfield. Nel modo ormai divenuto tipico…»

LO STILE ATALANTA – «L’“Atalanta way” l’ho ribattezzato. A Anfield ho visto di persona le migliori squadre d’Europa giocare. Ma poche volte mi è capitato di assistere a una partita come quella dell’andata. Quel coraggio e quell’intensità non sono facili da ritrovare quando si affronta il Liverpool. Sarà rischioso, penserà qualcuno, ma è l’unico modo per giocarsela con i Reds a casa loro».

CHE GARA SARA’ – «Dovrà essere come quella dell’andata. Nel calcio non si può mai sapere. Tantissimi tifosi in questi giorni mi hanno fermato per strada e nei negozi a Bergamo per chiedermi se ormai la qualificazione alla semifinale sia cosa fatta. Io penso che si debba avere rispetto ancora per il Liverpool, bisogna averne sempre. Rispetto che non deve tramutarsi in paura, ma in coraggio. Come ha dimostrato Gasperini all’andata».

SCAMACCA – «L’ho sempre difeso quando il West Ham lo acquistò. Era dubbiosa la critica inglese. Ha classe dentro e Gasperini lo sta facendo rendere al meglio»