Atalanta-Napoli, German Denis: «Lookman e Lukaku, avrei voluto giocare con loro per questi motivi. Kvara mancherà, ma Garnacho a Napoli troverebbe il clima ideale»

Le parole di German Denis, ex attaccante argentino e doppio ex della sfida, sul confronto tra Atalanta e Napoli in Serie A

Napoli in testa a quota 47 punti, Atalanta terza a 43. Stasera il Gewiss Stadium ospita una gara che potrà dite tantissimo in ottica scudetto, alla quale ovviamente guarda con interesse l’Inter, chiamata poi a fare 3 punti in casa con l’Empoli. A parlare della sfida interviene su La Gazzetta dello Sport un doppio ex, German Denis, uno che i gol li sapeva fare.

DIVISO IN DUE – «Bergamo è diventata casa mia, ci vivo, ho aperto una palestra con centro per il recupero di infortuni; e Napoli sono due anni indimenticabili. Per questo, forse, evito: gioca mio figlio, campionato Under 15, e ho un valido pretesto».

UN BOMBER CON CUI SI SAREBBE TROVATO BENE – «Lookman da una parte, che non dà riferimenti, salta l’uomo, serve assist; e Lukaku dall’altra, che fa le sponde ma mica solo quelle, attaccante notevole».

KVARA – «Kvara rimane speciale, fortissimo, attaccante che fa la differenza. Ma io sono certo che il Napoli farà mercato».

IPOTESI GARNACHO – «É giovane, è abituato alle pressioni che si vivono nel Manchester United. E poi un argentino a Napoli trova subito il clima ideale, la presenza nell’aria di Maradona aiuta».