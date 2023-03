Atalanta, nerazzurri tra i più corretti della Serie A. Pochi gialli dal 2018 ad oggi

L’Atalanta è una delle squadre più corrette della Serie A, nonostante il carattere tecnico-tattico sportivamente aggressivo

Per quanto la Dea sia una squadra molto aggressiva, essa si dimostra una delle più corrette della Serie A: non solo perché a guardare le partite si riscontra un gruppo a tratti troppo onesto (dove perdite di tempo e simulazioni si contano sulle dita di una mano), ma anche analizzando le ammonizioni ricevute in questi anni.

Facendo un calcolo dalla stagione 2018-2019 fino ad ora, l’Atalanta è stabilmente al 5° posto come squadra più corretta della Serie A e dalla sua parte una media bassa di cartellini gialli. Per l’esattezza 68,2: vantando nel terzo anno di Gasp il primato con 61 ammonizioni; mentre il picco delle sanzioni è stato avuto l’anno scorso (con una ventina di torti arbitrali) a quota 80.

2018/2019 – 61 GIALLI

2019/2020 – 74 GIALLI

2020/2021 – 66 GIALLI

2021/2022 – 80 GIALLI

2022/2023 – 60 GIALLI