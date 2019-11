Atalanta: nessuno sta così tanto nella metà campo avversaria

L’Atalanta di Gasperini è la squadra che effettua più possesso palla nella metà campo avversaria. Analisi tattica

L’Atalanta di Gasperini si è affermata da anni come una delle squadre più propositive del campionato, in entrambe le fasi di gioco. Oltre all’elevato numero dei gol segnati, una statistica (della Lega Serie A) dà indicazioni significative.

L’Atalanta è la formazione che per più tempo effettua possesso palla nella metà campo avversaria. La Dea non se gestire le partite, ha sempre bisogno di andare ai mille all’ora e imporsi sull’avversario. Ciò in questi anni ha portato a risultati straordinari, nonostante sia uno stile tattico spesso rischioso.