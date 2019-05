Josip Ilicic piace a Roma e Napoli: il trequartita dell’Atalanta può finire in giallorosso con Gian Piero Gasperini o in azzurro nell’ambito di qualche nuova trattativa di mercato

Josip Ilicic si ritrova al centro del mercato in vista dell’estate: dopo una stagione condotta a livelli altissimi, il fantasista sloveno dell’Atalanta sarebbe finito nei piani prima dell’Inter, e quindi della Roma e del Napoli. A riportare la notizia stamane La Gazzetta dello Sport, che spiega come l’ex Fiorentina, già avvicinato dai giallorossi a gennaio, potrebbe diventare una delle richieste di Gian Piero Gasperini (suo attuale allenatore in nerazzurro) in caso di approdo nella Capitale.

Per Ilicic però ci sarebbe anche la concorrenza del Napoli, che con l’Atalanta ha in ballo alcuni discorsi di mercato riguardanti Roberto Inglese (ora in prestito al Parma) e potrebbe imbastire uno scambio. Gli azzurri, che potrebbero dare l’addio in estate ad uno tra Dries Mertens, Lorenzo Insigne o Simone Verdi, sarebbero alla ricerca di un giocatore che possa essere utile tanto come seconda punta che come esterno. L’unica grana riguardarebbe però l’età di Ilicic (30 anni), ben fuori dai parametri imposti dal presidente Aurelio De Laurentiis per il mercato.