La rinascita della difesa dell’Atalanta: abbassata la media goal a partita. I numeri

I progressi della difesa dell’Atalanta in questa stagione: i numeri pre e post la gara contro il Como, paragonandoli a quelli degli anni scorsi

L’Atalanta sta volando non soltanto grazie al suo attacco tanto esaltato quanto all’altezza della situazione, ma anche per una difesa che è ritornata in auge dopo l’iniziale periodo di appannamento causato da tutta una serie di motivi.

La retroguardia odierna ha subito in totale 15 goal, ma è la metamorfosi dopo la partita con il Como a fare la differenza: da una media di 2,2 reti a partita, l’Atalanta dalla sesta alla dodicesima giornata ha fatto scendere la media a 0,57. Una vera e propria rinascita che vale il -1 dal primo posto.