Seko Fofana è un obiettivo dell’Atalanta. Il club bergamasco segue il giocatore dell’Udinese ma non c’è intesa sulle cifre

L’Atalanta su Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese. Il centrocampista bianconero potrebbe essere uno dei rinforzi da Champions per la prossima stagione.

Secondo Il Corriere di Bergamo, il giocatore avrebbe dato l’assenso al trasferimento ma al momento la Dea non è certa dell’affondo. L’Udinese chiede 15 milioni di euro, il prezzo non è quello giusto per la formazione atalantina.