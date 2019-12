Atalanta, Percassi: «Contentissimi, il Valencia era il sorteggio che speravamo»

Atalanta, le urne di Nyon hanno dato il loro esito: la squadra di mister Gasperini incontrerà il Valencia

Tutto fatto per gli ottavi di finale di Champions League. Sorteggio che sorride all’Atalanta che incontrerà il Valencia. Ecco il commento a caldo del presidente Percassi ai microfoni di Sky Sport.

«Siamo contentissimi, per noi è una grandissima esperienza per tutta la nostra tifoseria. Sono esperienze che permettono al club di poter migliorare in futuro. Avere rapporti con grandi società per noi è motivo di orgoglio. Siamo andati all’università, abbiamo visto le prime tre gare e poi abbiamo imparato. Netto miglioramento nelle ultime tre gare. Noi ce la giochiamo, speriamo di arrivare ai quarti di finale. Nella classifica avevo pensato che proprio il Valencia fosse l’ideale per noi. Questa è una squadra tosta, sarà comunque una partita durissima. Ora pensiamo all’ultima partita dell’anno, se poi con il mister troveremo qualcuno con cui migliorare la rosa sicuramente lo faremo. I nostri veri acquisti sono Ilicic, Zapata e il Papu. Riprendere loro è il primo motivo per rinforzare la squadra. Il mister ci dirà dove dovremo intervenire».