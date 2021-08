Atalanta, Piccoli: «Gol emozione bellissima. Mi sono fatto trovare pronto»

Roberto Piccoli, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino: le sue dichiarazioni

Roberto Piccoli, attaccante dell’Atalanta, ha parlato al termine del match vinto contro il Torino. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«È un’emozione bellissima segnare con la maglia dell’Atalanta, sono contento per me e per la squadra. È stata una partita difficile contro una squadra tosta. Per fortuna ho avuto quel guizzo che ho voluto festeggiare sotto la curva insieme ai tifosi. Mi sono fatto trovare pronto come un attaccante. Il Torino è una squadra preparata, ma noi siamo stati compatti e abbiamo portato a casa i tre punti».