Atalanta-Real Madrid in tv e streaming: dove vederla

I nerazzurri di Gasperini sfidano i Blancos di Zidane nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere Atalanta-Real Madrid

Arriva l’ora della verità per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sfida il Real Madrid di Zinedine Zidane nell’andata degli ottavi di finale di Champions League in una partita sulla carta proibitiva per i bergamaschi. La Dea ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta grazie al 2° posto ottenuto nel Gruppo D alle spalle del Liverpool, i Blancos, invece, hanno vinto il Gruppo B davanti al Borussia M’Gladbach. Atalanta-Real Madrid: la partita si giocherà mercoledì 24 febbraio 2021 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e la gara sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler.

Atalanta-Real Madrid sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La telecronaca di Atalanta-Real Madrid sarà affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Champions League Show’, il programma condotto da Anna Billò, che vedrà la presenza di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso.

Info e dove vederla

Competizione: Champions League 2020/2021

Quando: Mercoledì 24 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)

