Atalanta regina delle plusvalenze: più di 140 milioni di euro!

L’Atalanta si è confermata come regina delle plusvalenze: più di 140 milioni di euro intascati dai bergamaschi negli ultimi anni

Le casse dell’Atalanta sorridono come non mai. Grazie al grande lavoro di Gasperini, i bergamaschi si sono confermati come regina delle plusvalenze negli ultimi anni. Il club orobico, attraverso le cessioni di diversi gioiellini messisi in luce negli ultimi anni alla corte del tecnico di Grugliasco, da Roberto Gagliardini a Bryan Cristante, è riuscita infatti a realizzare ricavi di tutto rispetto, pari a quasi 140 milioni di euro. Cifra che rispecchia in pieno la bontà del lavoro della società nerazzurra, sempre in prima fila quando si tratta di investire sui giovani dal grande futuro.

Nel dettaglio, nel bilancio 2017 l’Atalanta ha già registrato le plusvalenze relative alle cessioni di Andrea Conti al Milan (20,3 milioni), Mattia Caldara alla Juventus (14,8) milioni e di Alessandro Bastoni all’Inter, che ha fruttato 10,59 milioni di euro di plusvalore.