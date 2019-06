L’Atalanta fa la conta dei portieri: quattro nomi per una maglia da titolare

L’Atalanta fa la conta dei portieri: quattro nomi per una sola maglia da titolare nella stagione della Champions League

Percassi e Gasperini sono al lavoro per dare una nuova fisionomia alla prossima Atalanta. A partire, inevitabilmente, dal ruolo del portiere. Una casella nell’undici titolare che in stagione si è conquistato in pianta stabile Gollini, a suon di ottime prestazioni.

Per questo motivo potrebbe lasciare Bergamo il suo alter ego Berisha, per questo di certo non farà ritorno per restare Sportiello. Salgono le quotazioni, al contrario, per vedere inserito nella rosa della prima squadra Carnesecchi, classe 2000 in uscita dalla Primavera orobica.