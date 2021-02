Al Gewiss Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Torino si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Atalanta Torino 2-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

4′ Atalanta parte forte – Pessina riceve la sfera in mezzo al campo e prova subito a verticalizzare di prima intenzione per lo scatto di Muriel, pallone non preciso e l’attaccante colombiano viene anticipato da Nkoulou.

7′ Zaza vicino al gol – Rincon alleggerisce di petto in area di rigore per Zaza che si gira in un fazzoletto e prova la conclusione la quale termina non di molto fuori

14′ GOL DELL’ATALANTA – Si era alzata la bandierina del guardalinee ma dopo il check con il VAR arriva la segnalazione della validità del gol. Arriva quindi il vantaggio dell’Atalanta con il destro sporco di Ilicic a pochi passi da Salvatore Sirigu

18′ GOL DELL’ATALANTA – Malinovskyi serve Muriel che cerca sull’altro palo Gosens con un cross rasoterra, l’esterno fa gol sfruttando un indecisione di Sirigu

20′ GOL DELL’ATALANTA – Ilicic lancia Muriel in campo aperto: il colombiano tira, Sirigu respinge ma l’ex Samp è il più reattivo ad avventarsi sulla ribattuta e cala il tris

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Atalanta Torino 3-0: risultato e tabellino

RETE: 14′ Ilicic, 16′ Gosens, 20 Muriel

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Lammers, Freuler, Caldara, Djimsiti, Ghislandi, Miranchuk, Pasalic, Zapata. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Baselli, Gojak, Ansaldi, Verdi, Bonazzoli, Vojvoda, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Fourneau

AMMONITO: Zaza