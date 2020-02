Atalanta-Valencia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Valencia: la Dea continua il suo sogno europeo e ospita il Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League

La Champions League riparte con le gare di andata degli ottavi di finale. La prima italiana a scendere in campo è la rivelazione Atalanta, che sotto la guida di Gian Piero Gasperini prova a continuare il suo sogno europeo ospitando il Valencia di Albert Celades allo Stadio Giuseppe Meazza, impianto scelto dai bergamaschi per disputare le gare europee. Atalanta-Valencia: la partita si giocherà mercoledì 19 febbraio 2020 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 21.00.

Atalanta-Valencia sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Atalanta-Valencia su Sky sarà affidata a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico. Al termine della gara gli highligts e le interviste ai protagonisti nel corso del programma ‘Studio – Champions League Show‘ condotto da Ilaria D’Amico, con la partecipazione di Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò.

Atalanta-Valencia, info e dove vederla

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 19 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: SKY SPORT UNO (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)



Atalanta-Valencia, le probabili formazioni

ATALANTA – Gasperini va verso il 3-4-1-2 con attacco leggero senza punti di riferimento. Il tandem offensivo al Mestalla potrebbe infatti essere composto da Ilicic e dal ‘Papu’ Gómez, con Pasalic, in un periodo di grande forma, a sostegno sulla trequarti. A centrocampo Hateboer è in vantaggio su Castagne a destra, a sinistra giocherà Gosens e in mezzo ci saranno De Roon e Freuler. Gollini sarà a difesa della porta nerazzurra, mentre Toloi, Palomino e Djimsiti comporranno la linea a tre difensiva. Dalla panchina Muriel e Duvan Zapata.

VALENCIA – Celades si affiderà al 4-4-2 e dovrà fare i conti con una lunga lista di assenze. Salterà l’incontro per squalifica Gabriel Paulista, mentre in infermeria ci sono i due italiani Piccini e Florenzi, Vallejo, Coquelin e i due pezzi da novanta Garay in difesa e Rodrigo in attacco. Davanti al portiere Domenech, Wass e Gayá agiranno dunque da terzini, con Diakhabi e Mangala a comporre l’inedita coppia centrale. In mediana Kondogbia e Dani Parejo saranno i due interni, mentre Ferrán Torres e Soler agiranno da ali. In attacco infine sarà Guedes ad affiancare Maxi Gómez.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, A. Gómez. All. Gasperini

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhabi, Mangala, Gayá; Ferrán Torres, Kondogbia, Dani Parejo, C. Soler; M. Gómez, Guedes. All. Celades

