Athletic Bilbao, Garitano: «5 sostituzioni? Aiuto alle big…» – VIDEO

Il tecnico dell’Athletic Bilbao Gaizka Garitano è intervenuto per parlare delle cinque sostituzioni. Ecco le sue parole per spiegare come la nuova regola può facilitare le squadre più attrezzate:

«Non so bene cosa dire sui cinque cambi, nessuno può dire se positivo o meno. Ma aiuterà le big, quelle squadre che hanno 5-6 giocatori in panchina che possono fare la differenza negli ultimi 20 minuti. La regola favorisce le squadre più forti».