Atletico, Koke: «Sarà dura giocare a porte chiuse» – VIDEO

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Koke, ha parlato a Movistar della ripresa della Liga a porte chiuse

Koke è intervenuto nella trasmissione El Partidazo de Movistar per parlare della ripresa della Liga a porte chiuse. Le sue parole.

«I nostri tifosi ci aiutano tantissimo nei momenti di bisogno, specie in quelli più complicati. Lottare come siamo in grado di fare sarà più difficile senza il nostro pubblico. Ovviamente è un discorso che non vale per le partite in trasferta ma ci siamo abituati. Giocare al Wanda Metropolitano senza i tifosi e i cori sarà davvero stranissimo».