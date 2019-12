Atletico Madrid, gli spagnoli non mollano Rodrigo e l’Atalanta spera…

Atletico Madrid, la squadra di Simeone è alla ricerca di un attaccante: il primo in cima alla lista è Rodrigo Moreno

Sarà un mercato che porterà novità non solo in Italia ma che in Spagna. In Liga quest’anno anche le big avranno bisogno di intervenire e tra di esse c’è anche l’Atletico Madrid.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti l’Atletico di Simeone dovrà necessariamente acquistare un attaccante visto l’infortunio di Diego Costa. Al tecnico argentino piace, e non da poco tempo, Rodrigo Moreno che voleva già nella passata sessione di mercato estiva. Se il tutto dovesse andare a buon fine sarebbe un’ottima notizia per l’Atalanta che così in Champions sfiderebbe il Valencia privato del suo miglior giocatore.