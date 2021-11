Atletico Madrid, De Paul: «Volevo venire qui da marzo. Amo il calcio di Simeone»

Rodrigo De Paul, fantasista dell’Atletico Madrid ed ex conoscienza italiana, si è raccontato ai microfoni di MARCA

RETROSCENA – «A marzo scorso avevo detto al mio agente che volevo andare all’Atletico Madrid. Un giorno, mentre ero a casa, gli scrissi se fosse sicuro che mi avrebbero preso e lui mi rispose di sì. Poi, dopo quel momento, ho parlato con Simeone dicendogli quello che volevo. Ovvero che volevo giocare da lui. Amo il modo di vivere il calcio di Simeone e del suo staff tecnico, dei tifosi. Tutti elementi che mi hanno motivato e mi hanno aiutato a decidere che volevo continuare la mia carriera nell’Atletico Madrid».

AMBIENTE – «Mi sono subito trovato bene qui all’Atletico. Molto importante è stato Suarez. Lui ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio dandomi diverse indicazioni per farmi stare bene in città e in squadra fin da subito. Lo ringrazio per questo».