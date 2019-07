Atletico Madrid, Diego Costa può salutare. Vicino al Flamengo

Atletico Madrid, Diego Costa verso i saluti. L’attaccante è in contatto con il Flamengo per quello che sarebbe un ritorno in patria

Diego Costa potrebbe presto lasciare l’Atletico Madrid. Lo fa sapere la testata inglese The Sun, che spiega come il calciatore sia in procinto di salutare i Colchoneros per approdare in Brasile, il suo paese d’origine.

Il Flamengo è il club che ha mostrato un forte interesse verso l’attaccante. Sono in corso i contatti, e il bomber potrebbe accettare la destinazione qualora il club allenato da Simeone dovesse chiudere per Everton.