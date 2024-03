Atletico Madrid Inter: la profonda differenza tra le due squadre

Le grandi differenze tra inter e Atletico Madrid in vista della sfida tra i nerazzurri e gli spagnoli. Il focus sul match di Champions

Atletico Madrid–Inter è una sfida interessante non solo per quel che si è visto all’andata, dominata dai nerazzurri, o per il confronto diretto tra due ex compagni di squadra come Simeone e Inzaghi. Anche la struttura anagrafica delle squadre è interessante per capire come i due club si sono costruiti per dare l’assalto all’Europa che conta. Ecco dividendo per fasce d’età che cosa emerge.

1) 20-24, i giovani. Samuel Lino vs Bastoni. Due modi diversi di essere difensori, anche per collocazione nella linea a 4 il primo e in quella a 3 il secondo. Ma con intriganti prospettive in avanti. Samuel Lino ha colpito Maicon nella gara d’andata: «Se ti punta, è probabile che ti scappa via». Bastoni è una delle variabili offensive più importanti nello scacchiere di Inzaghi, una “novità” daa calcio europeo evoluto

2) 25-29, i “maturi”. Chiamiamo i giocatori nel pieno della loro carriera, non più giovani e non ancora over 30. L’Atletico ne ha 4: Molina, Hermoso, De Paul e M.Llorente. L’Inter, ed è qui forse una delle spiegazioni della differenza più forte tra le due squadre, ha più di metà squadra. L’anima, insomma, ha l’età giusta si incarna in Pavard, Dumfries, Barella, Dimarco, Thuram e Lautaro.

3) 30-34, gli esperti. Uomini che ne hanno viste abbastanza, in grado di guidare il gruppo. I colchoneros ne hanno 4: Savic, Koke, Morata, Griezmann. I nerazzurri un paio: De Vrij, Calhanoglu. Nessuno si stupisca se saranno loro a illuminare la serata.

4) 35-39, i “vecchi”. Due a testa. Un portiere, ed è abbastanza normale: Oblak contro Sommer. E poi due che sanno davvero fare tante cose: Witsel contro Mkhitaryan.