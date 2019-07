Atletico Madrid, Joao Felix: «Lavorerò per diventare una stella del club»

Joao Felix si presenta all’Atletico Madrid. Ecco le sue prime parole da Colchonero nell’intervista rilasciata ai canali del club: «Sono contento, ogni giocatore vuole giocare nelle migliori squadre del mondo, e l’Atletico è una di queste».

Felix ha le idee chiare sul suo futuro: «Voglio pensare positivo e lavorare per fare una grande stagione e diventare una stella all’Atletico Madrid».

💬 | INTERVIEW

👇 First interview of @joaofelix70 as an Atlético player! 🔴⚪🔴

🎙 "Atlético are one of the best teams in the world"#AúpaAtleti #PuroTalento #WelcomeJoãoFélix pic.twitter.com/rJG4XLKog6

— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 7, 2019