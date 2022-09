Atletico Madrid, Joao Felix: «Pallone d’oro lontano, ma lavoro per conquistarlo»

L’attaccante dell’Atletico Madrid Joao Felix ha parlato del suo sogno di vincere il Pallone d’oro

Joao Felix, attaccante dell’Atletico Madrid, in una intervista a Marco ha parlato del suo sogno di vincere un giorno il Pallone d’oro.

PALLONE D’ORO – «Posso dire che è ancora lontano, ma un po’ più vicino. Lavoro per questo. Cerco di fare di tutto per quello, tra qualche anno si vedrà se ci sono riuscito o meno».

LEADER – «Ho la sensazione di dover fare di tutto per aiutare la società e la squadra. Cerco di dimostrarlo e se i miei compagni di squadra mi vedono come un leader, meglio è. In questo modo siamo più connessi e ci divertiremo molto di più».