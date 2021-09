Atletico Madrid, Koke: «Contro il Milan giocheremo come fosse una finale»

Le parole in conferenza stampa di Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida Champions contro il Milan

CONDIZIONI FISICHE – «Mi sento bene, sono stato fermo una settimana e questo mi ha fatto bene. È vero che voglio stare con la squadra, ma mi serviva una pausa. Domani è una gara importante, tutte sono importanti ma domani vogliamo vincere. Ogni partita è diversa e lavoriamo per giocare al meglio, per vincere e per fare contenti non solo i tifosi ma anche noi».

COSA SERVE PER MIGLIORARE – «Si tratta di fare gol e non subirli, dobbiamo essere forti in entrambe le aree, soprattutto a inizio partita. Dobbiamo migliorare in questo, ci stiamo lavorando su».

GRIEZMANN – «Non è una cosa che mi preoccupi, non gioca da solo e dobbiamo migliorare tutti. Non sono preoccupato che Antoine tiri o meno in porta, ha la qualità e la fiducia di tutti. Non conta solo quello che fa lui, dobbiamo essere tutti compatti e uniti. Non sono preoccupato».

PARTITA CHIAVE – «Sono tutte importanti, come diciamo sempre giochiamo ogni partita come fosse l’ultima, come fosse una finale. Pensiamo sempre alla prossima partita, domani giocheremo come se fosse una finale».