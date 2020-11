Atletico Madrid, Koke: «Suarez ha portato un cambiamento radicale»

Koke ha parlato dell’arrivo all’Atletico Madrid di Luis Suarez

Koke, centrocampista spagnolo dell’Atletico Madrid, in una intervista a Cadena Ser ha parlato di come l’arrivo di Luis Suarez sia stato d’aiuto ai Colchoneros.

«Suarez ha portato un cambiamento radicale. Con lui in campo Joao Felix, Correa e Llorente sono liberi in alcune situazioni. Diego Costa e Suarez? Sono due grandi attaccanti e devono adattarsi insieme. La squadra gioca bene e ha più soluzioni in attacco. Messi? Avrebbe molta concorrenza anche all’Atletico. Morata? Sta segnando. Sono contento per lui».