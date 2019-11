Atletico Madrid, Morata: «Al Chelsea non volevo parlare con nessuno»

Atletico Madrid, Alvaro Morata parla della sua esperienza al Chelsea: ecco le parole dell’attaccante spagnolo ex Juve

Alvaro Morata ha parlato in esclusiva a El Chiringuito TV. Ecco le parole dell’ex attaccante della Juve sulla sua esperienza al Chelsea.

MORATA – «Non volevo nemmeno uscire di casa. Ho pensato di andare abbastanza lontano per non avere più la pressione di dover vincere tutte le domeniche e di non vivere il calcio al massimo della concentrazione. Non avevo voglia di parlare con nessuno o di incontrare la gente, pensavo solo ai Mondiali».