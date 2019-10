Atletico Madrid: nuovi giocatori, stessa solidità difensiva

La fase difensiva dell’Atletico Madrid si sta confermando di altissimo livello. C’è però qualche difficoltà a segnare

L’inizio di stagione dell’Atletico Madrid di SImeone è in chiaroscuro. Nonostante il buon cammino in Champions finora, qualche passo falso di troppo in campionato ha allontanato i colchoneros dalla vetta. C’è un’evidente difficoltà a segnare in Liga, con appena 7 gol realizzati in 8 partite (va meglio in Champions).

Il lato positivo è che però gli spagnoli continuano a essere una difesa quasi imperforabile. Appena 4 gol subiti (tutti tra l’altro avvenuti in sole 2 partite), con solo 6.26 Expected Goals totali a sfavore. Nessuno in Liga per ora ha fatto meglio.