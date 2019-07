L’Atletico Madrid piomba su Roberto Pereyra: i dettagli

Atletico, Pereyra è il nuovo obiettivo: dopo il dietrofront del Toro, i Colchoneros bussano alla porta del Watford

Roberto Pereyra è entrato nelle mire dell’Atletico Madrid. Arrivano conferme sull’interesse dei Colchoneros verso l’ex bianconero.

Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira (Gazzetta dello Sport), l’Atletico Madrid sta mantendendo contatti con il Watford per riuscire a portare in Spagna il giocatore. Il cartellino di Pereyra, soprannominato El Tucumano, vale circa 13 milioni di euro.