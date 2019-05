Atletico Madrid pronto a bloccare Morata: al Chelsea 16 milioni per un’altra stagione

L’Atletico Madrid ha deciso di trattenere Morata ancora per un’altra stagione: al Chelsea andranno 16 milioni di euro

Morata ha convinto Simeone, l’Atletico tratterrà lo spagnolo anche per la stagione 2019-20. I Colchoneros avevano prelevato in prestito l’ex Juventus dal Chelsea a Gennaio ma il contratto prevedeva una possibilità di riscatto da parte dei Blues entro il 15 Luglio. Proprio per questo motivo, l’Atletico dovrà versare nelle casse del Chelsea 16 milioni per assicurarsi Morata anche per la prossima stagione. Il centravanti ha fatto bene dall’altra parte di Madrid dopo anni di Real, giocando 16 partite e segnando 6 gol, numeri che hanno convinto l’ambiente a trattenerlo.