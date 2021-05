Atletico Madrid, Simeone mette paura ai tifosi: «So che un giorno allenerò l’Argentina»

Simeone ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria del campionato dell’Atletico Madrid: futuro come allenatore dell’Argentina?

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato ai microfoni di Espn del suo futuro. Dopo aver riportato i colchoneros sul tetto della Liga potrebbe arrivare una nuova avventura? Sicuramente Simeone rimarrà un altro anno, poi spunta una possibilità. Le sue parole:

«Futuro? Ho ancora un anno di contratto con l’Atletico Madrid. So che un giorno allenerò l’Argentina, me lo sento. Ma non so quando arriverà quel momento»