Atletico Madrid, Simeone: «C'era l'idea di provare a prendere Messi, ma...»

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha svelato un retroscena in merito ad un vecchio interessamento per Messi

Ai microfoni del quotidiano argentino Olè, Diego Simeone ha svelato un retroscena di mercato su Lionel Messi e l’Atletico Madrid:

IL RETROSCENA – «Racconto un piccolo segreto. Quando siamo venuti a conoscenza delle difficoltà di Leo con il Barcellona, abbiamo pensato di provare a prendere Messi. Con tutto il rispetto, non ho chiamato Leo, ma ho chiamato Luis (Suarez ndr.) per chiedere come stava. Per capire se ci fosse anche solo una piccola possibilità per raggiungerci a Madrid. Tutto però sarà durato tre ore, perché il PSG era ossessionato dall’idea di poterlo acquistare. Quindi non è successo».