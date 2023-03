Atletico Madrid, Simeone: «Lotteremo insieme per sempre»

Diego Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del record di panchine nella storia dell’Atletico Madrid.

PAROLE – «Voglio ricordare i momenti che ci hanno fatto crescere, i primi sei mesi in cui siamo usciti dalle difficoltà che avevamo in campionato e alla fine abbiamo vinto l’Europa League. Ma la mia preferenza va alla finale persa ai rigori a Milano contro il Real Madrid. Non potevamo essere più vicini alla vittoria, il percorso è stato fantastico ma il destino non ci ha dato quel titolo. Si può vincere o perdere, ma saremo sempre competitivi».