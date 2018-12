L’Atletico Mineiro non paga, l’Udinese lo cita alla FIFA

Maicosuel e Douglas sono passati dall’Udinese all’Atletico Mineiro ma i brasiliani ancora devono pagare il conto. Pozzo pensa a citarli davanti alla FIFA

Un po’ di tempo fa l’Atletico Mineiro ha comprato sia Douglas che Maicosuel a titolo definitivo, i due giocatori arrivavano dall‘Udinese che però ancora aspetta i soldi da parte del club brasiliano. Per essere pagata l’Udinese ha citato il Galo davanti alla FIFA, che lo scorso luglio ha dato ragione alla squadra di Serie A. I pagamenti, stando alla FIFA, dovevano arrivare entro un mese ma ancora in Friuli stanno attendendo…

UN RIMPALLO CON LA BUNDESLIGA – Maicosuel è stato ceduto per 3,45 milioni di euro e Douglas per 2,85 milioni di euro, fin qui l’Udinese ha ricevuto 650mila euro per il primo e 1,7 milioni di euro per il secondo. Dall’Atletico Mineiro però non si tirano indietro e chiamano un rimpallo di responsabilità. Come riporta Il Messaggero Veneto il presidente dell’Alvinegro Daniel Nepomuceno ammette di dover saldare il debito ma aspetta che a sua volta l’Amburgo paghi sette milioni di euro per Douglas, che intanto è finito in Bundesliga.