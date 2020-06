Aubameyang: «Dall’Arsenal zero offerte per il rinnovo, nulla è ancora stato deciso»

Pierre Emerick Aubameyang ha parlato a Telefoot del suo futuro e della possibilità di lasciare l’Arsenal a fine stagione

Pierre Emerick Aubameyang ha parlato a Telefoot del suo futuro e della possibilità di lasciare l’Arsenal a fine stagione. L’attaccante gabonese è sempre nel mirino dell’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez.

AUBAMEYANG – «Di recente non ho ricevuto un’offerta, ma ovviamente ci sono state discussioni con il club da alcuni mesi. E sanno benissimo perché finora non è successo nulla: sono loro (la dirigenza del club) che hanno in mano le chiavi e che fanno il loro lavoro. Successivamente vedremo come andranno cose. È un punto di svolta nella mia carriera e sarò molto sincero con tutti, sarà ovviamente una decisione molto difficile da prendere perché non ho ancora deciso. È forse la decisione più importante della mia carriera. Per essere chiari, nulla è stato deciso».