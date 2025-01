Ausilio: «L’obiettivo è di finire tra le prime otto; ecco la verità su Frattesi e Donnarumma»

Le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro lo Sparta Praga

Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Sparta Praga Inter. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro.

PARTITA – «Conta il prestigio e l’ambizione del club, abbiamo l’obiettivo di passare il turno possibilmente nelle prime 8. Mi fido più dei ragazzi che degli algoritmi. Pensiamo a fare il risultato stasera».

FRATTESI – «La sintesi è semplice, il ragazzo non ha mai chiesto la cessione. Inzaghi ha fatto una verifica con tutta la squadra, è concentrata sui nostri obiettivi. Frattesi è un giocatore importante, non ci sono squadre che si sono manifestate esplicitamente. L’agente è simpatico e avrà mosso qualcosa. Noi siamo contenti di Frattesi, ultimamente ha avuto problemi fisici ma ha dato la sua disponibilità e non si è mai tirato indietro».

BUCHANAN – «Stiamo valutando insieme a lui se è più opportuno per lui completare i prossimi mesi da un’altra parte. L’interesse c’è, non solo dal Torino. Anche dall’estero, una fa le coppe. Ma non escludo che rimanga qui, è un giocatore importante. Ascolteremo tutti, anche l’idea del ragazzo che come gli altri non ha mai confermato la volontà di andare via».

DONNARUMMA – «Sarò sincero, in questo momento stiamo attenzionando un mercato per giugno e il portiere non è la nostra priorità. I due portieri stanno dimostrando il loro valore. C’è stima, ma stiamo guardando da altre parti».