Avellino – Entella, i convocati di Novellino: c’è Eusepi

Walter Novellino, tecnico dell’Avellino, ha diramato la lista dei convocati per la gara casalinga contro l’Entella, valida per la 23^ giornata di Serie B. Il match è in programma per questo pomeriggio alle 15. Il tecnico dei campani ha inserito nella lista il neo arrivato Eusepi. Ecco l’elenco completo: Portieri: Lezzerini, Radunovic; Difensori: Djimsiti, Donkor, Gonzalez, Jidayi, Migliorini, Perrotta; Centrocampisti: Belloni, Crecco, Lasik, Laverone, Moretti, Omeonga, Paghera, Tassi; Attaccanti: Ardemagni, Eusepi, Soumarè, Verde.