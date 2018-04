Avellino, l’ironia dello speaker costa cara: mille euro di multa al club

L’episodio, unico nel suo genere, è avvenuto al termine di Avellino-Perugia nell’ultimo turno di campionato di Serie B

L’ironia, si sa, bisogna maneggiarla con cautela, altrimenti si rischia di incappare in episodi spiacevoli come è accaduto in Avellino-Perugia sabato scorso. Quando il risultato era sul 2-0 per i padroni di casa, l’arbitro Piccinini della sezione di Forlì ha indicato l’assegnazione di 7 minuti di recupero al quarto uomo De Tullio. Una decisione giudicata eccessiva ai tifosi biancoverdi che dagli spalti hanno protestato. E che non è andata giù nemmeno allo speaker ufficiale che, per ironizzare, ha annunciato al microfono: «Ci saranno 12 minuti di recupero».

Scelta comunicativa che non è piaciuta al giudice sportivo che infatti ha multato la società per mille euro. Come si legge nel comunicato ufficiale: «Il club irpino è stato multato a titolo di responsabilità oggettiva per avere lo speaker dello stadio, durante la comunicazione al pubblico, ironizzato sul recupero concesso nel secondo tempo dal direttore di gara».