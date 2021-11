Dalla Polonia l’avviso ai tifosi del Napoli: «Non girate da soli in città»

Emil Camiski, giornalista polacco, ha avvisato i tifosi del Napoli dai rischi che potrebbero correre a Varsavia

Durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete‘ di Radio Marte è intervenuto il giornalista polacco Emil Camiski per presentare la partita del Napoli contro il Legia Varsavia.

LE PAROLE – «Qualche anno fa la Legia giocò contro la Lazio, più di 100 tifosi della Lazio vennero arrestati e ci furono problemi. Secondo me non è una buona idea andare a girare per la città da soli, naturalmente è più sicuro andare in gruppi di 5-6 persone. Varsavia non è una città pericoloso ma alcune persone cercano occasione per lottare o far male»