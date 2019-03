L’avvocato di Icardi alza la voce: «Spalletti l’ha escluso e non lo sapevo! Marotta ha mentito»

Nuovo polverone alzato attorno la questione Icardi: l’avvocato dell’argentino alza la voce e si scaglia contro Spalletti e Marotta

L’avvocato di Mauro Icardi tuona. Dopo la mancata convocazione per Inter-Lazio, il legale di Maurito, Nicoletti, ha sbottato all’ANSA: «Icardi dal giorno del suo rientro si é messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me convenuti nell’interesse dell’Inter e del giocatore con l’ad, Beppe Marotta, e anche con il presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non era stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla».

Un nuovo polverone è pronto ad alzarsi intorno all’argentino, ora che sembrava essere scoppiata la pace tra Icardi e il resto della squadra.