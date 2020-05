Badu: «All’Hellas Verona perché volevo cambiare»

Emmanuel Badu ha parlato del suo trasferimento all’Hellas Verona e della stagione finora disputata dai gialloblù

Emmanuel Badu, centrocampista dell’Hellas Verona, ha commentato il suo ritorno in Serie A e l’attuale stagione condotta dalla squadra di Ivan Juric.

ARRIVO A VERONA – «Ero in vacanza in Ghana e il mio procuratore mi ha contattato per chiedermi cosa volessi fare. Volevo cambiare, e quando mi si è presentata l’opportunità del Verona non ci ho pensato due volte. Me ne hanno parlato bene in molti».

SERIE A – «Rendimento della squadra? Il merito è della società e dell’allenatore. Tutti abbiamo fame e ci siamo posti da subito l’obiettivo di salvarci il più presto possibile, altrimenti la stagione sarebbe stata difficile. Abbiamo anche tanti buoni giocatori, da Zaccagni a Veloso così come Adjapong. Amrabat? Una sorpresa per tutti».