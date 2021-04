Ballardini Genoa, un girone fa: il bilancio delle prime 20 gare – VIDEO

Davide Ballardini ha impresso un cambio di marcia al Genoa: ecco il bilancio da quando siede sulla panchina del Grifone – VIDEO

Davide Ballardini un girone fa prendeva il posto di Rolando Maran sulla panchina del Genoa: un arrivo decisivo quello del tecnico che ha consentito al Grifone di ottenere una salvezza tranquilla.

Il bilancio di Ballardini parla chiaro: in 20 partite, sono 6 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I calcoli sono sempli: 26 punti in 20 gare per il tecnico che con ogni probabilità resterà al Genoa anche per la prossima stagione.