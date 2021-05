Genoa, Ballardini: «Differenza con l’Atalanta colmata nel secondo tempo. Vi spiego come»

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta 3-4 con l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

Ecco le parole rilasciate a Sky dal mister del Genoa Davide Ballardini dopo aver messo in difficoltà l’Atalanta:

«Primo tempo non siamo stati bravi come nel secondo. Nella ripresa siamo stati più dinamici, abbiamo giocato con maggior personalità e la partita è diventata giocabile. Bisogna essere più sfacciati, non aveva senso subire passivamente e lo abbiamo capito nell’intervallo. C’è molta differenza tra Genoa e Atalanta ma può essere colmata con qualità e voglia come abbiamo fatto nel secondo tempo»