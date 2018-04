Balotelli apre ad un possibile ritorno in Italia: «Tante squadre mi vogliono»

Supermario è in scadenza di contratto: «Quasi sicuramente non resterò in Francia. Milan? Non ci sono possibilità»

Dopo l’esperienza francese con la maglia del Nizza, Mario Balotelli è pronto a tornare in Italia. Il suo contratto scadrà a giugno e l’attaccante non nasconde il desiderio di tornare a giocare nel Belpaese: «ll mio futuro? Mi piacerebbe tornare in Italia e ci sono tante squadre in Italia che mi seguono. Posso dire che tra queste non c’è il Milan, con cui non ci sono possibilità».

Balotelli chiude ad ogni possibilità di permanenza in Francia, la sua avventura al Nizza è da definirsi conclusa: «Quasi sicuramente non resterò, anche se non lo so ancora con certezza. Molto probabilmente sarà la mia ultima stagione qui, nonostante sia stata la mia migliore annata in Francia».