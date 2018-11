Mario Balotelli avvistato a Parma. Molti gli indizi che vorrebbero Super Mario, seguito anche da Roma e Napoli, vicino al club emiliano

Mario Balotelli, tornato nel giro della Nazionale in estate grazie al ct Roberto Mancini, è seguito seguito da diversi club tra i quali spiccano Roma e Napoli. Ma ora sembrerebbe spuntare anche il Parma. Molti indizi lasciano pensare che Super Mario possa andare a giocare nel club emiliano, primo tra tutti l’avvistamento della sua Ferrari. Nei giorni scorsi infatti l’ex candidato a sindaco Priamo Bocchi ha postato sui social l’immagine dell’auto del calciatore parcheggiata per le strade della città.

Altre coincidenze lasciano ben sperare i tifosi ducali come la presenza Mino Raiola, procuratore del centravanti, a Parma e la felicità espressa da Balotelli su Instagram per la promozione in Serie A della squadra emiliana. Non è chiaro quale sarà il futuro del calciatore ma le voci di mercato aumentano ma sembrerebbe che il Parma avrebbe da superare solo il nodo ingaggio.