Balotelli Brescia, il giocatore non convocato da Grosso per la gara di Roma

Balotelli, il calciatore non convocato da Fabio Grosso per l’insidiosa trasferta di Roma. Il tecnico lascia a casa l’attaccante italiano

Mario Balotelli non è stato convocato da Fabio Grosso per la partita del Brescia in trasferta a Roma. L’attaccante non figura nella lista dei 19 calciatori chiamati dal tecnico per l’insidiosa gara.

«Con Balotelli è successo quello che mi è capitato in passato, io pretendo grande ritmo e intensità negli allenamenti, quando non succede preferisco cambiare e rendere l’allenamento “allenante”». Così il tecnico spiegava la situazione in conferenza stampa.