Conferenza stampa Grosso: «Balotelli? Non minimizzo, né gonfio»

Conferenza stampa Grosso, l’allenatore del Brescia presenta con le sue parole la partita di domani contro la Roma

Fabio Grosso, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Ecco le sue parole:

BALOTELLI – «Con Balotelli è successo quello che mi è capitato in passato, io pretendo grande ritmo e intensità negli allenamenti, quando non succede preferisco cambiare e rendere l’allenamento “allenante”. Lui non lo ha fatto ed è stato fatto da parte. Non mi va né di minimizzare, né di gonfiare».

ROMA – «Non possiamo pensare di riuscire a fare punti solo difendendoci. Sarà importante saper soffrire, partita dopo partita dobbiamo costruire per riuscire a raccogliere risultati».

SERIE A – «È un campionato che ci mette davanti a sfide complicate, noi dobbiamo colmare e proporre qualcosa. Non possiamo pensare di fare le partite solo difendendoci».