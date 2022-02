ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Balotelli, altro segnale a Mancini: doppietta al Rizespor. 10 reti stagionali per l’attaccante tornato nel giro della Nazionale

Mario Balotelli ancora in gol: contro il Rizespor ne ha fatti due nel 3-1 del suo Adana Demirspor in Super Lig. Sono 10 reti stagionali per l’attaccante ex Milan.

Altri segnali al ct Roberto Mancini che l’ha convocato per lo stage della Nazionale.